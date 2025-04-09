Ліга чемпіонів: блиск Барселони з ПСЖ і потуги аутсайдерів

У середу, 9 квітня, в Європі відбудуться два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона прийме на своєму полі Боруссію з Дортмунда, а Парі-Сен-Жермен – Астон Віллу з Бірмінгема. В обох матчах господарі є явними фаворитами, але... У чвертьфінал ЛЧ випадково не потрапляють і гості напевно підготували сюрпризи.

Чемпіон представляє пари учасників головного єврокубка, які зійдуться на полі вже сьогодні ввечері.

Барселона – Боруссія

Боруссія програла Барселоні на своєму полі восени, на загальному етапі головного єврокубка, з рахунком 2:3. Тоді Гірассі двічі зрівнював рахунок після точних ударів Рафіньї та Феррана Торреса. Але другий точний удар Торреса на 85-й хвилині виявився переможним для каталонців.

Відтоді в Боруссії багато чого змінилося, зокрема у зв'язку з відставкою Нурі Шахіна, якого на посаді головного тренера змінив Ніко Ковач. Цей фахівець добре знайомий наставнику каталонців Гансі Фліку за спільною роботою в Баварії в сезоні-2018/19.

"Він був моїм помічником, – згадує Ковач. – А тепер ми протистоїмо один одному".

Зміна тренера Боруссії стала наслідком відверто поганого сезону в Бундеслізі. Так, команда дійшла до чвертьфіналу ЛЧ, але... У внутрішньому чемпіонаті вона і зараз посідає 8-ме місце, а коли команду очолив Ковач, то взагалі йшла на 11-му. Це було 30 січня, наступного дня після перемоги Боруссії над "Шахтарем" (3:1) і виходу до плейоф ЛЧ.

Ковач же, фактично, керує командою з 8 лютого – матчу проти Штутгарта. За Ніко команда виграла чотири гри за чотирьох поразок, але змогла піднятися на три сходинки в турнірній таблиці. Крім того, Боруссія здолала за сумою двох поєдинків Спортинг і Лілль на шляху до чвертьфіналу ЛЧ. І зараз гратиме проти самої Барселони...

Зі свого боку, каталонці лідирують у Ла Лізі, нехай і не скористалися осічкою Реала, який програв у вихідні. Сама Барселона зіграла внічию з Бетісом (1:1), але має 4-очкову перевагу над принциповим суперником із Мадрида.

Нападник Барселони Роберт Левандовський теж прекрасно знайомий із Боруссією, за яку блискуче грав у 2014-2018 роках. А потім поляк багато років забивав Дортмунду в складі Баварії. Однак, можливо, німцям варто більше побоюватися Рафінью: бразилець лідирує в списку бомбардирів Ліги чемпіонів з 11 голами. На рахунку Левандовського поки дев'ять забитих м'ячів, що на один менше, ніж у нападника Боруссії Серу Гірассі.

Травмовані

Барселона: Дані Ольмо, Марк Касадо, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь

Боруссія: Марсель Забітцер, Ніклас Зюле, Ніко Шлоттербек

Прогноз букмекерів

Перемога Барселони – 1.36

Нічия – 5.45

Перемога Боруссії – 7.90

ПСЖ – Астон Вілла

ПСЖ став одним із головних претендентів на трофей Ліги чемпіонів після перемоги над Ліверпулем по пенальті в матчі-відповіді 1/8 фіналу в гостях, на Енфілді. За визнанням тренера "червоних" Арне Слота, цей матч був "найкращою грою у футбол, у якій я коли-небудь брав участь".

Тепер ПСЖ постарається підтвердити це в першій зустрічі з Віллою, яка перебуває на значній відстані від Ліверпуля в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Якщо Боруссія перебуває в Бундеслізі на 8-му місці, то Астон Вілла в АПЛ – на 7-му. Щоправда, з останніх п'яти матчів команда з Бірмінгема виграла чотири, за однієї поразки, і зараз вона лише за 2 очки від топ-4 і зони Ліги чемпіонів на наступний сезон. А ось від Ліверпуля Вілла дійсно відстає аж на 22 бали.

Вілла ніколи раніше не грала в Парижі, але її тренер Унаї Емері прекрасно знає Парк-де-Пренс, адже очолював ПСЖ з 2016 до 2018 року, вигравши з ним чемпіонат Франції, два національні кубки та два Кубки ліги. Цього сезону команда з Бірмінгема вже програвала у Франції (0:1 у гостях у Монако на загальному етапі), але дебютант Ліги чемпіонів продовжує насолоджуватися єврокубковими вечорами.

Своєю чергою, ПСЖ минулими вихідними достроково виграв титул чемпіона Франції (парижани випереджають Марсель на 22 бали за 6 турів до кінця чемпіонату) і тепер можуть повністю зосередитися на єврокубкових баталіях. Єдиним винятком для команди буде фінал Кубку Франції проти Реймса, який відбудеться 24 травня. Команда виграла титул чемпіона вчетверте поспіль і встановила рекорд за кількістю завойованих трофеїв – 13. І зараз колектив перебуває у відмінному стані, і психологічному, і з точки зору ігрової форми.

Травмовані

ПСЖ: Лі Кан Ін

Астон Вілла: Росс Барклі, Леон Бейлі

Прогноз букмекерів

Перемога ПСЖ – 1.39

Нічия – 5.07

Перемога Астон Вілли – 7.53

Де дивитися

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакета "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Починаючи з чвертьфіналу за годину до кожної гри та одразу після закінчення зустрічі проходить аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Початок матчів – о 22:00 за київським часом.