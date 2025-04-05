Жирона із Циганковим поступилась Алавесу в матчі Ла Ліги

У суботу, 5 квітня, відбувся матч 30 туру чемпіонату Іспанії, в якому Жирона мінімально поступилась Алавесу 0:1.

Єдиний гол у матчі забив Карлос Вісенте, який отримав чудову передачу від Гуріді та реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Вінгер Жирони Віктор Циганков з'явився на полі у другому таймі, замінивши ван де Бека, але не зміг допомогти команді врятуватись від поразки.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

30 тур, 5 квітня

Жирона – Алавес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вісенте, 61

Попередження: Абкар, Гуріді, Конечни, Сівера

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться матч між мадридським Реалом та Валенсією. Андрій Лунін не потрапив до основного складу попри травму Тібо Куртуа – його місце зайняв 19-річний дебютант Гонсалес.

Раніше повідомлялось, що одноклубник Циганкова став жертвою пограбування.