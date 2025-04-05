Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ переграв Анже та достроково став чемпіоном Франції

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 19:59
ПСЖ переграв Анже та достроково став чемпіоном Франції
ПСЖ
Getty images

ПСЖ переграв Анже та достроково став чемпіоном Франції сезону-2024/25.

Єдиний гол у матчі на 55-й хвилині забив Дезіре Дуе, який скористався пасом Хвічі Кварацхелії.

За шість турів до завершення розіграшу чемпіонату Парі Сен-Жермен набрав 74 очки. На другому місці розмістився Монако – 50 залікових балів. Таким чином, столичний колектив став недосяжним і здобув свій черговий титул.

Для ПСЖ це 13-й титул чемпіона Франції й четвертий поспіль. Востаннє команда програвала Лігу 1 у 2021 році, коли титул оформив сенсаційний Лілль.

Зазначимо, що 11 з усіх перемог у чемпіонаті парижани здобули після придбання клубу фондом Qatar Sports у 2011 році.

Напередодні "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Нант сенсаційно обіграв претендента на Лігу чемпіонів у межах 28 туру Ліги 1
Енріке назвав ціль ПСЖ у Лізі 1
Лілль здолав Ланс, Тулуза поступилась Бресту в 27 турі Ліги 1
ПСЖ став першим клубом, який гарантував собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2025/26
ПСЖ познущався над Сент-Етьєном, Марсель несподівано програв Реймсу в 28 турі Ліги 1

Останні новини