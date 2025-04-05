ПСЖ переграв Анже та достроково став чемпіоном Франції сезону-2024/25.

Єдиний гол у матчі на 55-й хвилині забив Дезіре Дуе, який скористався пасом Хвічі Кварацхелії.

За шість турів до завершення розіграшу чемпіонату Парі Сен-Жермен набрав 74 очки. На другому місці розмістився Монако – 50 залікових балів. Таким чином, столичний колектив став недосяжним і здобув свій черговий титул.

Для ПСЖ це 13-й титул чемпіона Франції й четвертий поспіль. Востаннє команда програвала Лігу 1 у 2021 році, коли титул оформив сенсаційний Лілль.

Зазначимо, що 11 з усіх перемог у чемпіонаті парижани здобули після придбання клубу фондом Qatar Sports у 2011 році.

Напередодні "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.