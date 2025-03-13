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Це був дивний удар від Альвареса: Анчелотті прокоментував серію пенальті у матчі Атлетико – Реал

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 07:12
Це був дивний удар від Альвареса: Анчелотті прокоментував серію пенальті у матчі Атлетико – Реал
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про прохід клубу в 1/4 фіналу Лігу чемпіонів-2024/25. "Бланкос" у серії пенальті здолали Атлетико.

Його слова цитує Marca.

"Удар Альварес? Так. Це дуже дивно, так. Він зробив два торкання, б'є правою, а потім торкається м'яча лівою ногою. Це лотерея, ми це знаємо.

Сам матч? То була складна гра, бо Атлетіко забив на першій хвилині. Динаміка трохи змінилася, вони дуже добре захищалися, вони контратакували, ми не створили багато явних моментів, потім пенальті.

Важко знайти явні моменти проти Атлетико, тому що вони захищаються із винятковим настроєм та ефективно.

Чому п'ятим був Рюдігер? Ми хотіли поставити Ендріка бити п'ятим, але вирішили, що Рюдігер більш зібраний. Ми говорили про це. Я сказав Ендріку, що збираюся поставити його п'ятим, і він не дуже зрадів", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Тібо Куртуа звинуватив гравців Атлетико в тому, що вони завжди незадоволені діями рефері.

Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.

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Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

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