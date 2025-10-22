Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Важкий матч, – Артета прокоментував розгром Атлетико в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 07:07
Важкий матч, – Артета прокоментував розгром Атлетико в Лізі чемпіонів
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про розгромну перемогу команди над Атлетико в матчі 3 туру Ліги чемпіонів. 

Слова фахівця передає Sky Sports.

"Це був дійсно важкий матч, допоки рахунок було не відкрито – було дуже складно. Ми змогли забити, після чого суперник розкрився – абсолютно заслужена перемога.
Дьокереш? Я у захваті. Він заслужив на ці голи з огляду на обсяг роботи, який гравець виконує. Саме для цього ми його і придбали – щоб він забивав. Він дуже багато забивав останніми роками, тому ми сподіваємось, що вночі розпочалась нова чудова серія", – розповів Артета.

За підсумками туру "каноніри" набрали дев'ять очок та посідають третє місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У наступному матчі Арсенал гратиме з Крістал Пелес в АПЛ – гру заплановано на 26 жовтня о 16:00 за київським часом.

Раніше Мікель Артета прокоментував процес відновлення від травми Ноні Мадуеке.

Арсенал (Лондон) Мікель Артета Ліга чемпіонів Атлетико Мадрид

Ліга чемпіонів

Голанд зрівнявся з рекордом Роналду за кількістю матчів поспіль із забитими голами
Барселона переїхала Олімпіакос, ПСВ забив 6 голів Наполі, перемога ПСЖ та поразка Бенфіки у 3 турі Ліги чемпіонів
Забарний "привіз" 2 пенальті на ворота ПСЖ у матчі з Баєром та був вилучений на 37-й хвилині
Захисник Пафоса побив "досягнення" Кучера, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги чемпіонів
Забарний вийде у старті ПСЖ на матч проти Байєра, Судаков та Трубін зіграють з перших хвилин проти Ньюкасла

Останні новини