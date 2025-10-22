Важкий матч, – Артета прокоментував розгром Атлетико в Лізі чемпіонів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про розгромну перемогу команди над Атлетико в матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Sky Sports.

"Це був дійсно важкий матч, допоки рахунок було не відкрито – було дуже складно. Ми змогли забити, після чого суперник розкрився – абсолютно заслужена перемога.

Дьокереш? Я у захваті. Він заслужив на ці голи з огляду на обсяг роботи, який гравець виконує. Саме для цього ми його і придбали – щоб він забивав. Він дуже багато забивав останніми роками, тому ми сподіваємось, що вночі розпочалась нова чудова серія", – розповів Артета.

За підсумками туру "каноніри" набрали дев'ять очок та посідають третє місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У наступному матчі Арсенал гратиме з Крістал Пелес в АПЛ – гру заплановано на 26 жовтня о 16:00 за київським часом.

Раніше Мікель Артета прокоментував процес відновлення від травми Ноні Мадуеке.