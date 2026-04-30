Були шанси перемогти: капітан Атлетико – про нічию з Арсеналом у ЛЧ

Капітан мадридського Атлетико Коке підбив підсумки першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:1).

Слова 34-річного іспанського півзахисника цитує сайт УЄФА.

Коке вважає, що підсумковий результат не відповідає перебігу подій на полі стадіону "Метрополітано".

"Ми виклалися на максимум. Ми почали не найкращим чином. У нас були шанси перемогти, але все вирішиться у матчі-відповіді. Вони дуже добре захищаються і мають дуже швидких гравців попереду. Ми не змогли закрити гру з тими шансами, які мали", – сказав Коке.

Нагадаємо, що Атлетико та Арсенал розписали нічию, обмінявшись голами з одинадцятиметрової позначки.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після гри розкритикував суддівство через скасування ще одного пенальті у ворота Атлетико.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал – Атлетико відбудеться 5 травня у Лондоні.