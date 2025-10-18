Артета прокоментував процес відновлення від травми літнього новачка Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився останніми новинами про відновлення літнього новачка команди Ноні Мадуеке.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Ноні близький до свого повернення, ми налаштовані дуже оптимістично. Дуже скоро він розпочне бігову та іншу роботу і ми, звісно, будемо дивитись на його реакцію", – розповів Артета.

🔴⚪️ Mikel Arteta: “Noni Madueke is getting closer to his return. We are optimistic”.



“He's going to start very soon to start to do some running and stuff and again let's see how that reacts”. pic.twitter.com/HLtUKTkTCE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2025

Зазначимо, що свою травму Мадуеке отримав наприкінці першого тайму матчу з Манчестер Сіті (1:1) та був замінений по перерві на Букайо Сака.

Вінгер приєднався до "канонірів" цього літа з Челсі за 56 млн євро і вже встиг зіграти шість матчів – без результативних дій.

