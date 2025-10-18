Артета прокоментував процес відновлення від травми літнього новачка Арсенала
Мікель Артета
Арсенал
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився останніми новинами про відновлення літнього новачка команди Ноні Мадуеке.
Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.
"Ноні близький до свого повернення, ми налаштовані дуже оптимістично. Дуже скоро він розпочне бігову та іншу роботу і ми, звісно, будемо дивитись на його реакцію", – розповів Артета.
Зазначимо, що свою травму Мадуеке отримав наприкінці першого тайму матчу з Манчестер Сіті (1:1) та був замінений по перерві на Букайо Сака.
Вінгер приєднався до "канонірів" цього літа з Челсі за 56 млн євро і вже встиг зіграти шість матчів – без результативних дій.
Раніше Мікель Артета розповів про свої цілі на чолі Арсенала.