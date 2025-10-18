Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета прокоментував процес відновлення від травми літнього новачка Арсенала

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 13:16
Артета прокоментував процес відновлення від травми літнього новачка Арсенала
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився останніми новинами про відновлення літнього новачка команди Ноні Мадуеке.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Ноні близький до свого повернення, ми налаштовані дуже оптимістично. Дуже скоро він розпочне бігову та іншу роботу і ми, звісно, будемо дивитись на його реакцію", – розповів Артета.

Зазначимо, що свою травму Мадуеке отримав наприкінці першого тайму матчу з Манчестер Сіті (1:1) та був замінений по перерві на Букайо Сака.

Вінгер приєднався до "канонірів" цього літа з Челсі за 56 млн євро і вже встиг зіграти шість матчів – без результативних дій. 

Раніше Мікель Артета розповів про свої цілі на чолі Арсенала.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета травма Ноні Мадуеке

Мікель Артета

АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера вересня
Ми вирішили не ризикувати, – Артета пояснив заміну Габріела в матчі з Олімпіакосом
Артета: Вигравати трофеї – це ціль Арсенала з мого першого дня в клубі
Важливо зберігати емоційне домінування, – Артета оцінив перемогу Арсенала над Ньюкаслом
Артета поділився термінами відновлення Гаверца

Останні новини