Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Артета: Арсенал дав забагато простору Шахтарю

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 16:29
Артета: Арсенал дав забагато простору Шахтарю
Мікель Артета
Getty images

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував гру своїх підопічних у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).

Його слова передає УЄФА.

"Арсенал дав багато простору Шахтарю. Вони небезпечна команда і мали хороші моменти в грі. Треба віддати їм належне, тому що вони дуже добре грали, але це правда, особливо з м'ячем, у нас було кілька дуже недбалих моментів. У нас не було послідовності в грі.

Ми втратили два великих шанси, один з них – пенальті, який мав би перевести гру в зовсім інше річище. Але цього не сталося, і вони зберігали шанси врятуватись до кінця гри", – сказав Артета.

Читайте також :
Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.

Мікель Артета Шахтар Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25 Шахтар у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів-2024/25

Цимбал: Голи та очки у Шахтаря ще будуть
Однією ногою над прірвою, або і Залужний не допоміг. 6 висновків з матчу Арсенал – Шахтар
Анчелотті висловився про шалений камбек Реала у грі з Боруссією Дортмунд
Ми віримо у це: Судаков оцінив шанси Шахтаря вийти до плейоф Ліги чемпіонів
Мартінеллі: Ми знали, що Шахтар може створити моменти

Останні новини