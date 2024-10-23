Артета: Арсенал дав забагато простору Шахтарю
Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував гру своїх підопічних у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).
Його слова передає УЄФА.
"Арсенал дав багато простору Шахтарю. Вони небезпечна команда і мали хороші моменти в грі. Треба віддати їм належне, тому що вони дуже добре грали, але це правда, особливо з м'ячем, у нас було кілька дуже недбалих моментів. У нас не було послідовності в грі.
Ми втратили два великих шанси, один з них – пенальті, який мав би перевести гру в зовсім інше річище. Але цього не сталося, і вони зберігали шанси врятуватись до кінця гри", – сказав Артета.
Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.