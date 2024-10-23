Артета: Арсенал дав забагато простору Шахтарю

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував гру своїх підопічних у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).

Його слова передає УЄФА.

"Арсенал дав багато простору Шахтарю. Вони небезпечна команда і мали хороші моменти в грі. Треба віддати їм належне, тому що вони дуже добре грали, але це правда, особливо з м'ячем, у нас було кілька дуже недбалих моментів. У нас не було послідовності в грі.

Ми втратили два великих шанси, один з них – пенальті, який мав би перевести гру в зовсім інше річище. Але цього не сталося, і вони зберігали шанси врятуватись до кінця гри", – сказав Артета.