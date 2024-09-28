Низка гравців Аталанти відновлюються від травм перед матчем проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Лазарет італійської Аталанти, яка зіграє проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів, переповнений травмованими гравцями.

Про це повідомляє Football Italia.

У матчі 6 туру Серії А проти Болоньї травмувався Марко Брешіаніні, під час поєдинку він схопився за стегно та покинув поле кульгаючи. Він поповнив список травмованих, у якому раніше з'явилися Ісак Гієн, Рафаель Толоі, Джорджіо Скальвіні та Джанлука Скамаккі.

Джерело зазначає, що наразі є малоймовірною можливість їхнього відновлення до матчу проти "гірників", який відбудеться 2 жовтня, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У своєму стартовому поєдинку в Лізі чемпіонів "чорно-сині" вдома приймали лондонський Арсенал, та зіграли безгольову нічию. Шахтар також розписав нічию проти іншого італійського клубу – Болоньї.