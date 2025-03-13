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Реал у серії пенальті здолав Атлетико: огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 13 березня 2025, 12:55
Реал у серії пенальті здолав Атлетико: огляд матчу Ліги чемпіонів

Мадридський Атлетико у серії післяматчевих пенальті поступився Реалу за право вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

У вирішальний момент Хуліан Альварес послизнувся під час пробиття одинадцятиметрового, але змін реалізувати удар. Проте за подвійне торкання м'яча цей пенальті "індіанцям" зарахували як промах.

Ліга чемпіонів-2024/25
1/8 фіналу, 12 березня

Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (3:4 по пен) 

(перший матч 1:2)

Гол: 1:0 – 1 Галлагер

Нагадаємо, за підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

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