Сиділи в туалеті добу, щоб потрапити на ЛЧ: бельгійські блогери втілили у життя шалений план

Двоє бельгійських блоргерів вигадали нестандартний спосіб потрапити на фінал Ліги чемпіонів на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Для того, щоб уникнути витрат на квитки, які сягали до 950 євро, хлопці заховалися в туалеті стадіону за добу до матчу.

Увійшовши на арену напередодні гри, блогери замаскували свою схованку табличкою "Не працює" і залишалися непомітними протягом 27 годин.

Всередині кабінки вони сиділи без сну, в умовах постійного освітлення, зі скромним набором їжі та телефонами – саме так вони заповнювали час і чекали моменту, коли почне прибувати натовп.

У день фіналу, орієнтуючись на поведінку охоронців, тіктокери покинули укриття, злилися з фанатами та безперешкодно пройшли до сектору вболівальників. Як виявилося, ще й до фан-зони ПСЖ, який здолав Інтер із рахунком 5:0.

Свою "місію" блогери зафіксували на відео для TikTok, яке миттєво стало вірусним. УЄФА та представники "Альянц Арени" поки не коментували ситуацію.

Раніше повідомлялося, що після фіналу ЛЧ французькі фанати розтрощили Париж, змусивши поліцію втрутитись у святкування.