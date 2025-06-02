Не врятував навіть Інфантіно: відомого шеф-кухаря вигнали з вечірки після фіналу Ліги чемпіонів

Знаменитий турецький кухар та блогер Salt Bae, відомий своїм фірмовим жестом із посипанням солі, знову опинився в центрі уваги через скандальний інцидент на вечірці після фіналу Ліги чемпіонів.

Після того як ПСЖ знищив Інтер (5:0) у грандіозному фіналі турніру, клуб організував масштабне святкування. Проте присутність Salt Bae викликала роздратування серед гравців, охорони та навіть частини гостей.

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Кухар надто активно намагався прорватися до зірок команди, щоб зробити з ними фото та кубком Ліги чемпіонів, чим викликав відверте невдоволення.

На відео, яке завірусилося у соцмережах, показано, як після декількох попереджень, організатори змушені були попросити його залишити захід. Коли він проігнорував прохання, охорона буквально "провела" його за межі локації.

Це вже не перший випадок, коли Salt Bae потрапляє в халепу під час футбольних подій. Після фіналу ЧС-2022 він викликав хвилю обурення, коли вибіг на поле, фотографувався з гравцями Аргентини та навіть торкався до Кубка світу, що вважається порушенням протоколу FIFA.

Зазначимо, що турецький шеф-кухар дивився фінал Ліги чемпіонів у компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно, однак і він не захотів допомагати блогеру потрапити на вечірку.

Справа у тому, що футбольний функціонер досі тримає образу на Salt Bae через його поведінку після ЧС-2022 в Катарі, демонстративно відписавшись від блогера у соцмережах.