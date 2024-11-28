Різник у списку: Ліга чемпіонів назвала найкращі сейви ігрового дня

Пресслужба Ліги чемпіонів відзначила сейв Дмитра Різника у матчі проти ПСВ (2:3). "Гірники" поступилися, пропустивши тричі на останніх хвилинах.

Відповідний пост з'явився у соцмережах турніру.

Some of the saves made on Wednesday were UNREAL 🤯



From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024

До п'ятірки найкращих також увійшли: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Куівін Келлехер (Ліверпуль), Радослав Маєцький (Монако) та Каспер Шмейхель (Селтік).

Зазначимо, що у цьому матчі український голкіпер встановив рекорд Ліги чемпіонів, зробивши 15 сейвів. Сам Різник після поєдинку через Instagram звернувся до фанатів.



