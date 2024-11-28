Різник у списку: Ліга чемпіонів назвала найкращі сейви ігрового дня
Дмитро Різник
Шахтар
Пресслужба Ліги чемпіонів відзначила сейв Дмитра Різника у матчі проти ПСВ (2:3). "Гірники" поступилися, пропустивши тричі на останніх хвилинах.
Відповідний пост з'явився у соцмережах турніру.
До п'ятірки найкращих також увійшли: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Куівін Келлехер (Ліверпуль), Радослав Маєцький (Монако) та Каспер Шмейхель (Селтік).
Зазначимо, що у цьому матчі український голкіпер встановив рекорд Ліги чемпіонів, зробивши 15 сейвів. Сам Різник після поєдинку через Instagram звернувся до фанатів.