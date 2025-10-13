УЄФА з сезону-2027/2028 запровадить новий формат Ліги чемпіонів: що зміниться

Керівники європейського футболу запровадили новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, тепер змагання розпочинатимуться окремим матчем у вівторок ввечері на стадіоні чинного чемпіона. Решта матчів першого туру будуть зіграні в середу та четвер, що має на меті підвищити популярність усіх клубів-учасників.

UC3, спільне підприємство УЄФА та Європейської асоціації футбольних клубів, нове ім'я Європейської асоціації клубів, оголосило про цю зміну в межах тендеру на медіаправа для п'яти найбільших ринків Європи – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії – на період 2027-33 років.

Поки що невідомо, чи буде подібна зміна введена в жіночому футболі.

Зазначається, що новий формат початку європейських клубних змагань вже кілька років використовується в німецькій Бундеслізі та США.

Так, американська НФЛ завжди розпочинає новий сезон матчем між чинним чемпіоном Супербоулу та його суперником у четвер ввечері, а володарі Кубку Стенлі, Флорида Пантерс, відкрили новий сезон НХЛ минулого тижня. Майбутній сезон НБА розпочнеться матчем між чинним чемпіоном Оклахома-Сіті Тандер та Х'юстон Рокетс наприкінці цього місяця.

У німецькому футболі Бундесліга з 2002 року проводить перший матч сезону як окремий турнір за участю чинних чемпіонів у п'ятницю першого уїк-енду.

Прем'єр-ліга офіційно не оголошувала про подібний формат, але в останніх двох з трьох сезонів вона розпочинала внутрішній чемпіонат з такого ж відкриття. У серпні 2024-25 років переможець ліги Ліверпуль зіграв з Борнмутом 15 серпня – за день до початку інших матчів – і сезон 2023-24 років був таким самим, коли тодішній чемпіон Манчестер Сіті зіграв з Бернлі 11 серпня.

Сезон-2024/25 розпочався матчем Манчестер Юнайтед проти Фулгема, незважаючи на те, що в попередньому сезоні ці клуби посіли відповідно восьме і тринадцяте місця.

Це перший цикл прав, який буде проводити американське агентство Relevent.

Раніше стало відомо, що 8 жовтня УЄФА та провідні клуби хочуть перевищити 5 мільярдів євро (4,3 мільярда фунтів стерлінгів) щорічного доходу від медіа-трансляцій європейських клубних змагань.

Relevent прагне залучити великі стрімінгові платформи, такі як Apple, DAZN або Netflix, до придбання ексклюзивних глобальних прав на трансляцію принаймні одного матчу Ліги чемпіонів за сезон – подібно до того, як Netflix транслює матчі НФЛ у день Різдва.

Також повідомлялося, що УЄФА планує переглянути правила володіння клубами та їх допуску до єврокубків після літнього скандалу з Крістал Пелес.