П’яточка, стіночка і більярдний удар: гол "у роздягальню" від Судакова

Як-то кажуть, між першою та другою чаркою – перерва невелика. Шахтар же вирішив застосувати це прислів’я до своїх перших голів у Лізі чемпіонів. Нарешті "гірників" прорвало – через 10 хвилин після дебютного голу у виконанні Олександра Зубкова відзначився Георгій Судаков.

До слова, почалося все з Зубкова, який намагався накрутити візаві на фланзі, але віддав у центр на Судакова. Той п’ятою віддав на Егіналдо, за мить отримав від бразильця зворотну передачу, обіграв суперника і з лінії штрафного точно поклав м’яч у дальній нижній кут. Не гол, а казка:

Після першого тайму Шахтар веде в рахунку 2:1. Нагадаємо, що голи Зубкова та Судакова стали першими для українських команд в основному етапі єврокубків. Сподіваємося, вже завтра Динамо візьме приклад із донеччан і також прибере 0 із графи "забиті м’ячі".