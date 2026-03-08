Ланс розгромив Мец у 25 турі Ліги 1 та впритул наблизився до ПСЖ

У неділю, 8 березня, низкою матчів продовжився 25-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому протистоянні ігрового дня Ланс розгромив Мец та майже впритул наблизився до лідируючого ПСЖ, який напередодні програв Монако та має на 1 заліковий бал більше.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

25 тур, 8 березня

Ланс – Мец 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Абдулхамід, 2:0 – 46 Товен, 3:0 – 52 Хайдара

Брест – Гавр

Лілль – Лор'ян

Ніцца – Ренн

Ліон – Париж

Нагадаємо, вчора, 7 березня, Нант зазнав поразки від Анже, а Марсель переграв Тулузу в 25 турі Ліги 1