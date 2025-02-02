ПСЖ з хеттриком Дембеле обіграв Брест, Лілль розібрався із Сент-Етьєном у 20 турі Ліги 1

У суботу, 1 лютого, трьома матчами продовжився 20 тур французької Ліги 1.

У стартовому поєдинку дня ПСЖ на виїзді обіграв Брест завдяки хеттрику Усмана Дембеле та дублю Гонсалу Рамоса. Зазначимо, що команди зустрінуться між собою у плейоф Ліги чемпіонів.

Монако у домашньому матчі здолав Осер. Хеттриком відзначився 21-річний данський нападник Міка Бірет. У ще одній грі дня Лілль вдома розгромив Сент-Етьєн – 4:1.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

20 тур, 1 лютого

Брест – ПСЖ 2:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Дембеле, 1:1 – 50 Дель Кастільйо, 1:2 – 57 Дембеле, 1:3 – 62 Дембеле, 2:3 – 71 Ажорк, 2:4 – 89 Рамос, 2:5 – 90+7 Рамос

Монако – Осер 4:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 35 Керер, 1:1 – 38 Діоманде, 1:2 – 45+7 Жубар, 2:2 – 57 Бірет, 3:2 – 63 Бірет, 4:2 – 65 Бірет

Лілль – Сент-Етьєн 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Давіташвілі, 1:1 – 32 Девід, 2:1 – 63 Саграуї, 3:1 – 72 Гудмундссон, 4:1 – 85 Саграуї

ПСЖ продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Франції з 50 очками в активі. Другим йде Марсель (37 балів), який свій матч зіграє у неділю проти Ліона. Третю сходинку з 37 пунктами займає Монако.

Нагадаємо, напередодні Ланс на виїзді обіграв Монпельє. Зустріч завершилась з рахунком 2:0.