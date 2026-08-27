Ліверпуль узгодив трансфер вінгера збірної Франції

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Бредлі Барколя близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби узгодили умови трансферу. ПСЖ отримає за свого гравця 140 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Протягом найближчої доби клуби обміняються всіма необхідними документами.

Барколя виступає за ПСЖ з літа 2023 року, коли чемпіони Франції віддали за нього Ліону 45 мільйонів євро. Сумарно за цей час 23-річний вінгер провів 152 матчі в усіх турнірах, у яких забив 39 голів і зробив 37 асистів. Двічі поспіль виграв з клубом Лігу чемпіонів.

На рахунку Барколя 6 голів у 28 матчах за збірну Франції, за яку виступав на Євро-2024 і чемпіонату світу-2026.

Конкурентом Ліверпуля в боротьбі за Барколя був Арсенал.