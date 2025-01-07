Баварія відновила переговори з оточенням зірки Баєра
Флоріан Віртц
Football Espana
Мюнхенська Баварія продовжує слідкувати за зіркою Баєра Флоріаном Віртцем.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
"Червоні" відновили переговори з оточенням футболіста, в яких бере безпосередню участь президент Баварії Улі Генесс.
Зокрема, функціонер має добрі відносини з батьком 21-річного хавбека. Окрім того, з агентами футболіста вже зв'язався гендиректор мюнхенців Макс Еберль.
У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав вісім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Баєр хоче зберегти Віртца до чемпіонату світу 2026 року.