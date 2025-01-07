Баварія відновила переговори з оточенням зірки Баєра

Мюнхенська Баварія продовжує слідкувати за зіркою Баєра Флоріаном Віртцем.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

"Червоні" відновили переговори з оточенням футболіста, в яких бере безпосередню участь президент Баварії Улі Генесс.

🚨🔴 FC Bayern continue to closely pursue Florian #Wirtz ✔️



Should the 21 y/o extend his contract with Leverkusen, Bayern are hoping for a move via an exit option/release clause in the summer of 2026 after the World Cup.



Uli Hoeneß is directly involved in the talks with Wirtz’s… pic.twitter.com/vzFi1TEzhQ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 6, 2025

Зокрема, функціонер має добрі відносини з батьком 21-річного хавбека. Окрім того, з агентами футболіста вже зв'язався гендиректор мюнхенців Макс Еберль.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Баєр хоче зберегти Віртца до чемпіонату світу 2026 року.