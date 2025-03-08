Баварія сенсаційно програла Бохуму, Баєр поступився Вердеру в 25 турі Бундесліги

У суботу, 8 березня, шістьма матчами продовжився 25-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Зокрема, головню сенсацією стала поразка Баварії від Бохума, та програш Баєра Вердеру. В інших зустрічах Гольштайн зіграв унічию зі Штутгартом, а Вольфсбург розписав мирову з Санкт-Паулі.

Також чергового фіаско зазнала Боруссія Дортмунд, яка поступилася Аугсбургу.

Завершиться ігровий день зустріччю Фрайбурга з РБ Лейпцигом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

25 тур, 8 березня

Баварія – Бохум 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Геррейро, 2:0 – 28 Геррейро, 2:1 – 31 Медич, 2:2 – 51 Сіссоко, 2:3 – 71 Беро

Вилучення: 43 – Пальїнья (пряма червона)

Баєр – Вердер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Шмід, 0:2 – 90+4 Нджінма

Боруссія Д – Аугсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 23 Гауелеу

Вольфсбург – Санкт-Паулі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Ван Дер Гейдер, 1:1 – 70 Амура

Гольштайн – Штутгарт 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Левелінг, 1:1 – 30 Скшибскі, 2:1 – 46 Скшибскі, 2:2 – 55 Демірович

Вилучення: 53 – Стергіу

19:30 Фрайбург – РБ Лейпциг

Нагадаємо, в стартовому матчі 25 туру Майнц переграв Боруссію Менхенгладбах та піднявся на 3-тє місце турнірної таблиці.