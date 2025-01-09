Лідера оборони Манчестер Юнайтед позбавили водійських прав

Колишнього капітана Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра позбавили водійських прав через перевищення швидкості.

Про це повідомляє BBC.

У березні 2024 року футболіст потрапив на камеру поблизу аеропорту Манчестера, коли їхав 136 км/г.

Магістратський суд Болтону позбавив Магвайра права керувати автівкою на 56 днів, а також наклав штраф розміром у 666 фунтів стерлінгів.

Окрім того, англієць має сплатити 266 фунтів додаткового збору та 120 фунтів судових витрат.

Зазначається, що сам Магвайр не з'явився на судове засідання, а відправив свого представника.

У сезоні-2024/25 центрбек зіграв 17 матчів за свій клуб у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше Магвайр порівняв Рубена Аморіма з попереднім наставником "червоних дияволів" тен Гагом.