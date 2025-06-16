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Забарний виступив на благодійному заході у Борнмуті, присвяченому війні в Україні

Богдан Войченко — 16 червня 2025, 18:16
УАФ
Забарний виступив на благодійному заході у Борнмуті, присвяченому війні в Україні

Захисник національної збірної України з футболу Ілля Забарний продовжує підтримувати свою країну не лише на полі, а й за його межами.

Футболіст англійського Борнмута взяв участь у благодійному заході, який відбувся в самому місті та був присвячений підвищенню обізнаності про ситуацію в Україні.

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Ініціатива була організована клубом, в якому виступає сам Ілля, у співпраці з міжнародним банком J.P. Morgan та благодійною організацією Ukraine Relief.

Захід зібрав велику кількість учасників, які мали змогу не тільки поспілкуватися, але й долучитися до створення тематичних свічок у жовто-блакитних кольорах як символу підтримки українського народу.

Нагадаємо, Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

На українця претендує французький ПСЖ, паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. Заради підписання Іллі парижани навіть готові продати росіянина Іллю Сафонова.

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