Забарний – про капітанську пов'язку: Це моя мрія, яка здійснила у такому юному віці

На матч проти Нової Зеландії Україну вперше виводив з капітанською пов'язкою 22-річний захисник Ілля Забарний. Для нього це був 49-й матч за національну команду.

Оборонець став третім наймолодших капітанів в історії збірної України – 22 роки й 283 дні. Лише два гравці виходили з капітанською пов'язкою збірної України на гру у молодшому віці — захисники Сергій Дірявка у квітні 1993 року у матчі проти Ізраїля (22 роки й 9 днів) та Сергій Беженар у травні 1993-го у поєдинку проти Литви — 22 роки й 282 дні.

"Це велика гордість. Це моя мрія – виводити національну команду. Я радий, що вона збулася вже у такому юному віці. Буду працювати ще наполегливіше, щоб допомагати команді", – розповів гравець у коментарі УАФ.

Рейтинг наймолодших капітанів збірної України:

27 квітня 1993 року – Сергій Дірявка (22 роки 9 днів)

18 травня 1993 року – Сергій Беженар (22 роки 282 дня)

10 червня 2025 року – Ілля Забарний (22 роки 283 дні)

24 березня 2021 року Олександр Зінченко (24 роки 99 дні)

Нагадаємо, на товариському турнірі Canadian Shield збірна України обіграла Нову Зеландію (2:1) та зазнала поразки від Канади (2:4). За підсумками обох зустрічей уболівальники "синьо-жовтих" визнали захисника найкращим гравцем матчів.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.