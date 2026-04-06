Не було контакту: Вінісіус – про конфлікт з Алонсо

Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор заявив, що мав непрості відносити з екснаставником "вершкових" Хабі Алонсо.

Його слова передає AS.

25-річний гравець пояснив дострокову заміну у матчі з Барселоною, після якої він висловив свої претензії на адресу Хабі Алонсо й одразу після заміни попрямував у підтрибунне приміщення

"Це був неприємний момент, я вибачився перед усіма. Мені хочеться грати в кожному матчі. Уже потім, на холодну голову, розумієш, що помилився. Я ще молодий, і кожен день – це новий досвід, який допомагає ставати кращим", – сказав футболіст.

Вінісіус визнав, чому в нього не було хороших стосунків з іспанським тренером.

"Чому я не попрощався з Алонсо? Я грав, але не так багато хвилин. У кожного тренера свої методи, і в мене не вийшло налагодити з ним такий контакт, як йому хотілося. Але це був корисний досвід, і я сподіваюся, що зможу продовжувати грати під керівництвом Арбелоа, тому що з ним у мене чудові стосунки і він завжди надавав мені впевненості", – розповів Вінісіус.

Алонсо залишив посаду головного тренера Реала на початку 2026 року. Наразі з командою працює Альваро Арбелоа.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор зіграв за мадридців 44 матчі у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес впродовж кількох місяців особисто наполягає на укладанні нового контракту з гравцем.