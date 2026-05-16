Here we go: Алонсо стане новим головним тренером Челсі

Колишній тренер Баєра та Реала Хабі Алонсо погодився очолити Челсі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо та низка авторитетних ЗМІ, включно з виданням The Athletic.

За інформацією джерел, 44-річний іспанський фахівець відвідав Лондон на початку минулого тижня та прийняв пропозицію очолити клуб.

Угода вже укладена, сторони підпишуть 4-річний контракт. Раніше на цю посаду також претендували тренер Фулгема Марку Сілва та наставник Борнмута Андоні Іраола.

Алонсо залишив посаду головного тренера Реала на початку 2026 року.

Напередодні Челсі програв Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії.