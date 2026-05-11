Алонсо може повернутися в АПЛ: один з грандів вивчає можливість запрошення іспанського тренера

Челсі вивчає можливість призначення Хабі Алонсо новим головним тренером клубу.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанець відкритий для цієї можливості, але на даному етапі нічого не вирішено, оскільки процес пошуку постійного наступника Ліама Росеньйора триває, а головний тренер Борнмута Андоні Іраола, який покидає посаду, також є сильним претендентом.

Також на цю посаду претендує наставник Фулгема Марку Сілва, водночас команді вже відмовив головний тренер Комо Сеск Фабрагас.

44-річний Алонсо залишив посаду головного тренера Реала на початку 2026 року. Наразі з командою працює Альваро Арбелоа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лондонський клуб може очолити Олівер Гласнер, який влітку залишить Крістал Пелес.