Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алонсо може повернутися в АПЛ: один з грандів вивчає можливість запрошення іспанського тренера

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 21:44
Алонсо може повернутися в АПЛ: один з грандів вивчає можливість запрошення іспанського тренера
Хабі Алонсо
Getty Images

Челсі вивчає можливість призначення Хабі Алонсо новим головним тренером клубу.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанець відкритий для цієї можливості, але на даному етапі нічого не вирішено, оскільки процес пошуку постійного наступника Ліама Росеньйора триває, а головний тренер Борнмута Андоні Іраола, який покидає посаду, також є сильним претендентом.

Також на цю посаду претендує наставник Фулгема Марку Сілва, водночас команді вже відмовив головний тренер Комо Сеск Фабрагас.

44-річний Алонсо залишив посаду головного тренера Реала на початку 2026 року. Наразі з командою працює Альваро Арбелоа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лондонський клуб може очолити Олівер Гласнер, який влітку залишить Крістал Пелес. 

Челсі Хабі Алонсо

Челсі

Визначились два кандидати на посаду головного тренера Челсі
Сердечко, Париж і новий образ: дівчина Мудрика знову засвітила українця в соцмережах
Команда не була послідовною: ключовий півзахисник Челсі оцінив останні результати клуба
Тренер Ліверпуля розкрив, що знає стартовий склад Челсі на їхній матч
Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч 36-го туру АПЛ

Останні новини