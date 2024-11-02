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Болонья переграла Лечче у стартовому матчі 11 туру Серії А

Олексій Мурзак — 2 листопада, 18:26
Болонья переграла Лечче у стартовому матчі 11 туру Серії А

У суботу, 2 листопада, матчем Болонья – Лечче стартував 11-й тур чемпіонату Італії сезону-2024/25.

Зустріч завершилася перемогою Болоньї з мінімальним рахунком 1:0. Перемогу господарям поля приніс гол Ріккардо Орсоліні на 85-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Італії – Серія А
11 тур, 2 листопада

Болонья – Лечче 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 85 Орсоліні

Сьогодні також відбудуться ще два матчі:

  • 19:00 Удінезе – Ювентус
  • 21:45 Монца – Мілан

Нагадаємо, матчі 10 туру чемпіонату Італії пройшли з вівторка по четвер. Наполі затвердився в ролі лідера, обігравши Мілан, а Ювентус вдома втратив очки з Пармою. Результати решти поєдинків – за цим посиланням.

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