Лідер Ньюкасла отримав травму у розташуванні збірної Італії

Лідер Ньюкасла Сандро Тоналі залишив розташування збірної Італії через травму.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За оцінками тренерського штабу, гравець не готовий на сто відсотків до поєдинку проти Норвегії, а тому достроково повернеться в Англію – клуб про це вже попередили.

🚨⚪️⚫️ Sandro Tonali won’t be available for Italy to face Norway as he’s not 100% fit — staff won’t take any risks.#NUFC staff informed now about Tonali returning earlier to the club ahead of the upcoming games. pic.twitter.com/RB37t4Rskh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2025

Гра проти норвежців відбудеться завтра, 16 листопада о 21:45 за київським часом. Італія посідає друге місце турнірної таблиці групи I й майже не має шансів вийти на перше – збірна Норвегії має різницю м'ячів +29, тоді як "Скуадра Адзурра" – +12.

Раніше повідомлялось, що через травму до свого клубу повернувся інший гравець італійської збірної.