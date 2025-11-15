Лідер Ньюкасла отримав травму у розташуванні збірної Італії
Сандро Тоналі
Newcastle United
Лідер Ньюкасла Сандро Тоналі залишив розташування збірної Італії через травму.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За оцінками тренерського штабу, гравець не готовий на сто відсотків до поєдинку проти Норвегії, а тому достроково повернеться в Англію – клуб про це вже попередили.
Гра проти норвежців відбудеться завтра, 16 листопада о 21:45 за київським часом. Італія посідає друге місце турнірної таблиці групи I й майже не має шансів вийти на перше – збірна Норвегії має різницю м'ячів +29, тоді як "Скуадра Адзурра" – +12.
Раніше повідомлялось, що через травму до свого клубу повернувся інший гравець італійської збірної.