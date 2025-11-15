Українська правда
Лідер Ньюкасла отримав травму у розташуванні збірної Італії

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 18:19
Лідер Ньюкасла Сандро Тоналі залишив розташування збірної Італії через травму.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За оцінками тренерського штабу, гравець не готовий на сто відсотків до поєдинку проти Норвегії, а тому достроково повернеться в Англію – клуб про це вже попередили.

Гра проти норвежців відбудеться завтра, 16 листопада о 21:45 за київським часом. Італія посідає друге місце турнірної таблиці групи I й майже не має шансів вийти на перше – збірна Норвегії має різницю м'ячів +29, тоді як "Скуадра Адзурра" – +12. 

Раніше повідомлялось, що через травму до свого клубу повернувся інший гравець італійської збірної.

