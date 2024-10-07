Лідер Лілля не продовжуватиме контракт із клубом заради зміни чемпіонату
Джонатан Девід
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Нападник французького Лілля не збирається продовжувати контракт із клубом, щоб залишити його вільним агентом.
Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За його інформацією, Девід не продовжуватиме контракт, щоб влітку покинути клуб у статусі вільного агента, та змінити чемпіонат.
У сезоні-2023/24 канадець провів 47 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.
У червні 2024 року з'являлась інформація, що 24-річним форвардом цікавляться 4 клуби АПЛ. А нещодавно про інтерес до гравця заявила каталонська Барселона, яка шукає потенційну заміну віковому Роберту Левандовському.