Заміна Левандовському: Барселона цікавиться нападником Лілля

Каталонська Барселона цікавиться нападником французького Лілля, канадця Джонатана Девіда.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, попри хороший старт сезону-2024/25 від Левандовського, та бажання залишитися у клубі до кінця свого контракту, керівництво "блаугранас" має намір придбати ше одного нападника влітку 2025 року.

Інтерес каталонців привертає Віктор Дьокереш, але форвард португальського Спортинга занадто дорогий для бюджету команди. Тому клуб звертає увагу на Девіда. Його контракт із Ліллем завершується влітку 2025 року, і є шанс підписати нападника у статусі вільного агента.

У сезоні-2023/24 канадець провів 47 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, наразі Барселона у процесі підписання польського воротаря Войцеха Щенсного, який відновив кар'єру, щоб допомогти клубу.