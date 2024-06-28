Чотири клуби АПЛ можуть поборотися за лідера Лілля

Канадський форвард Лілля Джонатан Девід може перейти в клуб Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє видання 90.min.

Сума трансферу Девіда, контракт якого завершується наступного року, може скласти 30 млн фунтів.

Гравцем цікавиться Челсі, який втратить улітку двох форвардів, Ромелу Лукаку та Армандо Брою, а також Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Вест Гем.

Раніше повідомлялося, що Челсі вже провів переговори з представниками канадського футболіста.

Портал Transfermarkt оцінує Джонатана в 50 млн євро. У попередньому сезоні нападник провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів та віддав 7 асистів.