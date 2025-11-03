Лідер Баварії повернеться до тренувань після міжнародної паузи – інсайдер

Один з лідерів Баварії Альфонсо Девіс зможе повернутися до повноцінних тренувань після міжнародної паузи.

Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Канадський лівий захисник згідно з планом реабілітації після розриву хрестоподібних зв’язок має повернутися до тренувань з командою вже після наступної паузи на матчі збірних.

Можливе повернення гравця на поле в офіційному матчі очікується 22 листопада в домашній грі проти Фрайбурга.

24-річний захисник травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США (2:1). За підсумками обстеження у канадського фулбека діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Нагадаємо, що березні гравець підписав новий довгостроковий контракт із Баварією. За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенбурга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримав виплату за підписання нової угоди та різні додаткові бонуси.