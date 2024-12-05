Баварія просунулась у переговорах із зірковим захисником щодо нового контракту

Мюнхенська Баварія досягла значного прогресу у переговорах зі своїм зірковим захисником Альфонсо Девісом щодо нового контракту.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Перемовини проходять у дуже позитивному ключі, але наразі необхідно урегулювати деталі.

Девіс погодився піти на значні поступки щодо зарплати, що значно полегшило завдання для босів "червоних".

🚨🔴 Excl | FC Bayern have made significant progress regarding a contract extension with Alphonso #Davies beyond 2025 ✔️



Negotiations are ongoing and positive, key figures already discussed. But some more details need to be clarified.



The focus is on a new long-term contract.… pic.twitter.com/kex7baVuZD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2024

Представники Манчестер Юнайтед вже знають про рішення Альфонсо залишитись у Німеччині.

У поточному сезоні 24-річний футболіст зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома асистами.

Раніше Девіса позбавили водійських прав через водіння у нетверезому стані.