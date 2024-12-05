Баварія просунулась у переговорах із зірковим захисником щодо нового контракту
Альфонсо Девіс
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Мюнхенська Баварія досягла значного прогресу у переговорах зі своїм зірковим захисником Альфонсо Девісом щодо нового контракту.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Перемовини проходять у дуже позитивному ключі, але наразі необхідно урегулювати деталі.
Девіс погодився піти на значні поступки щодо зарплати, що значно полегшило завдання для босів "червоних".
Представники Манчестер Юнайтед вже знають про рішення Альфонсо залишитись у Німеччині.
У поточному сезоні 24-річний футболіст зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома асистами.
Раніше Девіса позбавили водійських прав через водіння у нетверезому стані.