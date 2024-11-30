Лідера Баварії позбавили водійських прав за водіння напідпитку

Лівого захисника Баварії та збірної Канади з футболу Альфонсо Девіса позбавили водійських прав строком на один місяць.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Футболіст керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та був зупинений поліцією в Мюнхені. За даними джерела результат тесту Девіса на сп'яніння склав 0,6 грама алкоголю на літр. У Німеччині ліміт становить 0,5 грама на літр, а понад 0,8 грама вже є кримінальним злочином.

Канадського гравця позбавили водійського посвідчення та наклали штраф. У клубі відмовилися коментувати цю ситуацію, однак очікується, що Баварія не буде вживати жодних заходів щодо захисника.

Читайте також : Барселона хоче перехопити у Реала зірку Баварії

У четвер Альфонсо Девіс тренувався у звичайному режимі, а сьогодні, 30 листопада він має зіграти у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

У нинішньому сезоні 24-канадський гравець провів 17 матчів за мюнхенців та відзначився 3 асистами.