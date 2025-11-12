Зворушливий момент на Камп Ноу: капітан Барселони здійснив мрію юного фаната з раком

Відкрите тренування Барселони на оновленому Камп Ноу стало справжнім святом не лише для тисяч фанатів, які вперше за тривалий час повернулися на легендарну арену, а й для одного хлопчика, чия історія торкнулася сердець усіх.

Під час події Рональд Араухо помітив серед уболівальників маленького фаната, який бореться з онкологічною хворобою. І реакція уругвайського захисника була миттєвою – він вирішив подарувати хлопцю незабутній день.

Араухо особисто провів дитину до роздягальні команди, де на нього вже чекав Ламін Ямаль. Юний фанат не лише поспілкувався з улюбленими гравцями, а й отримав спільне фото, яке стало справжнім символом людяності та підтримки.

Ця історія швидко розлетілася соцмережами, викликавши хвилю теплих коментарів від уболівальників.

Saat sesi latihan terbuka Barcelona kemarin, Araujo melihat seorang anak kecil yang diketahui mengidap kanker dan mengajaknya ke ruang ganti Barca untuk bertemu dan berfoto dengan Lamine Yamal. ❤️💙 pic.twitter.com/I4AgcsR6mb — Extra Time Indonesia (@idextratime) November 11, 2025

Нагадаємо, очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.

