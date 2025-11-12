Українська правда
Зворушливий момент на Камп Ноу: капітан Барселони здійснив мрію юного фаната з раком

Богдан Войченко — 12 листопада 2025, 10:08
Відкрите тренування Барселони на оновленому Камп Ноу стало справжнім святом не лише для тисяч фанатів, які вперше за тривалий час повернулися на легендарну арену, а й для одного хлопчика, чия історія торкнулася сердець усіх.

Під час події Рональд Араухо помітив серед уболівальників маленького фаната, який бореться з онкологічною хворобою. І реакція уругвайського захисника була миттєвою він вирішив подарувати хлопцю незабутній день.

Араухо особисто провів дитину до роздягальні команди, де на нього вже чекав Ламін Ямаль. Юний фанат не лише поспілкувався з улюбленими гравцями, а й отримав спільне фото, яке стало справжнім символом людяності та підтримки.

Ця історія швидко розлетілася соцмережами, викликавши хвилю теплих коментарів від уболівальників.

Нагадаємо, очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони Ліонель Мессі таємно відвідав рідний арену, провернувши хитрий план разом із друзями.

