Зворушливий момент на Камп Ноу: капітан Барселони здійснив мрію юного фаната з раком
Відкрите тренування Барселони на оновленому Камп Ноу стало справжнім святом не лише для тисяч фанатів, які вперше за тривалий час повернулися на легендарну арену, а й для одного хлопчика, чия історія торкнулася сердець усіх.
Під час події Рональд Араухо помітив серед уболівальників маленького фаната, який бореться з онкологічною хворобою. І реакція уругвайського захисника була миттєвою – він вирішив подарувати хлопцю незабутній день.
Араухо особисто провів дитину до роздягальні команди, де на нього вже чекав Ламін Ямаль. Юний фанат не лише поспілкувався з улюбленими гравцями, а й отримав спільне фото, яке стало справжнім символом людяності та підтримки.
Ця історія швидко розлетілася соцмережами, викликавши хвилю теплих коментарів від уболівальників.
Нагадаємо, очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.
