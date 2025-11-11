Прибув вночі і домовився з охороною: розкрито деталі таємного візиту Мессі на Камп Ноу
Ліонель Мессі зробив коротку, але емоційну подорож до Барселони, яка миттєво стала темою номер один серед уболівальників "блаугранас".
За інформацією видання Diario Sport, зірка Інтер Маямі прилетів до каталонської столиці приватним літаком із Маямі разом із Родріго Де Паулем та родиною.
Незважаючи на те, що Лео має будинок у Кастельдефельсі, цього разу він зупинився в готелі неподалік Камп Ноу разом зі своїм давнім другом і асистентом Пепе Костою.
Увечері компанія відвідала один із найпопулярніших ресторанів Барселони, а пізніше здійснила нічний візит на легендарний "Камп Ноу". Мессі особисто попросив персонал стадіону впустити його всередину, аби ще раз пройтися місцем, яке стало для нього домом на два десятиліття. Фото всередині арени зробив Родріго Де Поль, який супроводжував Лео під час поїздки.
На підході до стадіону одному з уболівальників навіть пощастило зустріти аргентинця та зробити спільне фото – момент, який одразу розлетівся соцмережами.
Після короткого відпочинку в готелі Мессі та Де Поль вилетіли до Аліканте, де приєднаються до збірної Аргентини.
Раніше повідомлялося, що Ліонелю підкорилося унікальне досягнення. Він став другим футболістом за всю історію, який віддав 400 результативних передач.