Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Емоційне повернення: на Камп Ноу відбулося перше тренування Барселони після реконструкції

Богдан Войченко — 8 листопада 2025, 10:21
Twitter
Емоційне повернення: на Камп Ноу відбулося перше тренування Барселони після реконструкції

Після тривалої реконструкції легендарний "Камп Ноу" нарешті знову відчув справжній футбольний дух на арені відбулося перше відкрите тренування Барселони, яке відвідали майже 23 000 уболівальників.

Атмосфера була сповнена емоцій і ностальгії. Один із перших на оновлений стадіон прибув президент клубу Жоан Лапорта, який не стримав почуттів: він несподівано заспівав гімн Барси просто біля мікрофона.

Читайте також :
Барселона планує провести прощальний матч Мессі на оновленому "Камп Ноу"

Цей момент миттєво розчулив трибуни фанати підхопили пісню, створивши справжній хор "блаугранас".

Коли ж на поле вийшли гравці, стадіон буквально вибухнув від оплесків і вигуків підтримки.

Нагадаємо, очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі.

Барселона ВІДЕО Камп Ноу