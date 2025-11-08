Емоційне повернення: на Камп Ноу відбулося перше тренування Барселони після реконструкції
Після тривалої реконструкції легендарний "Камп Ноу" нарешті знову відчув справжній футбольний дух – на арені відбулося перше відкрите тренування Барселони, яке відвідали майже 23 000 уболівальників.
Атмосфера була сповнена емоцій і ностальгії. Один із перших на оновлений стадіон прибув президент клубу Жоан Лапорта, який не стримав почуттів: він несподівано заспівав гімн Барси просто біля мікрофона.
Цей момент миттєво розчулив трибуни – фанати підхопили пісню, створивши справжній хор "блаугранас".
Коли ж на поле вийшли гравці, стадіон буквально вибухнув від оплесків і вигуків підтримки.
Нагадаємо, очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.
Раніше повідомлялося, що загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі.