Севілья звільнила тренера після чотириматчевої серії поразок

Франсіско Гарсія Пім'єнта був звільнений з посади головного тренера Севільї через незадовільні результати команди.

Про це повідомляє сайт андалусійців.

Пім'єнта очолив Севілью минулого літа, перейшовши з Лас-Пальмаса. Під його керівництвом команда провела 34 матчі, у яких здобула 11 перемог, 9 разів зіграла внічию та зазнала 14 поразок.

Хто виконуватиме обов'язки головного тренера, поки триватимуть пошуки нового наставника, не повідомляється.

"ФК Севілья висловлює подяку Гарсії Пім'єнті за його роботу протягом останніх кількох місяців, а також за його професіоналізм і бажає йому успіхів у його майбутніх починаннях", – йдеться у заяві клубу.

ℹ️ García Pimienta deja de ser entrenador del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 13, 2025

Керівництво "рохібланкос" зважилося на звільнення тренера після того, як команда програла Валенсії у матчі-відкритті 31 туру Ла Ліги. Ця поразка стала четвертою поспіль в чемпіонаті Іспанії для підопічних Пім'єнти.

Через це Севілья відвалилася від групи команд, які претендують на потрапляння в єврокубки. Наразі нервіонці посідають тринадцяте місце в таблиці, маючи в активі 36 очок.

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