Це був найгірший вечір з усіх, що ми мали досі: тренер Челсі – про поразку команди від Евертона

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор проаналізував гру своєї команди після виїзної поразки від Евертона у межах англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sky Sports.

Наставник лондонців заявив, що цей матч став найбільш невдалим для команди через відсутність контролю над грою та допущені помилки в обороні.

"Це був найгірший вечір з усіх, що ми мали досі, з огляду на те, про що ми говорили: не давати супернику легких голів, триматися в грі, контролювати хід поєдинку. Цього не сталося, і вечір перетворився на справді дуже важкий, коли результат і гра були далекими від того, чого ми очікували чи хотіли".

Фахівець зазначив, що розуміє невдоволення вболівальників після вильоту з Ліги чемпіонів та поразок у двох останніх матчах.

"Вони платять свої гроші, вони люблять цей клуб і пройшли довгий шлях. Зараз для клубу настали важкі часи: ми програли в Лізі чемпіонів, а також зазнали поразок у двох останніх матчах.

Моя робота – це боляче, незалежно від того, на якій ти посаді, програвати футбольні матчі завжди боляче – полягає в тому, щоб дивитися на ситуацію в цілому і рухатися вперед".

Росеньйор також прокоментував втому футболістів через високе ігрове навантаження протягом останнього тижня.

"Я не хочу виправдовуватися. Це було недостатньо. Минулий тиждень був недостатнім. Гадаю, якщо ви людина, яка мислить логічно, і подивитеся на навантаження та кількість матчів, які зіграли гравці, то, на мою думку, зробити такий висновок буде досить просто".

Нагадаємо, у матчі 31-го туру чемпіонату Англії Евертон завдяки дублю Бету та голу Ілімана Ндіає переміг Челсі з рахунком 3:0 за участі українського лівого захисника "ірисок" Віталія Миколенка, залишивши лондонців на шостому місці турнірної таблиці з 48 очками.

Також раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу розглядає можливість літнього звільнення 41-річного Росеньйора, який замінив колишнього італійського тренера "синіх" Енцо Мареску в січні цього року та підписав контракт до 2032 року.