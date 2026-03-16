Челсі планує змінити головного тренера влітку – ЗМІ

Челсі влітку може звільнити головного тренера команди Ліама Росеньйора.

Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією видання, керівництво "синіх" готове позбутися 41-річного англійського фахівця, оскільки всередині клубу виникають серйозні побоювання щодо здатності Росеньйора стати лідером їхнього довгострокового проєкту.

"Деякі впливові фігури із керівництва Челсі вважають, що Росеньйор покине клуб цього літа", – повідомило джерело.

Нагадаємо, Росеньйор очолив Челсі на початку січня цього року, змінивши на цій посаді Енцо Мареску. За цей період він провів 17 ігор на чолі "аристократів" у всіх турнірах (10 перемог, 2 нічиї та 5 поразок). Його контракт з клубом розрахований на 6,5 років – до літа 2032 року.