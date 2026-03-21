Брайтон завдяки дублю Велбека вдома здолав Ліверпуль у 31 турі АПЛ

У суботу, 21 березня, низкою матчів продовжився 31-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Брайтон вдома здобув перемогу над Ліверпулем. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. У першому таймі господарі відкрили рахунок зусиллями Велбека, однак до перерви гості відновили паритет,

На початку другої половини зустрічі Велбек вдруге вивів Брайтон вперед, оформивши дубль, на що "червоні" у підсумку більше аргументів не знайшли, зазнавши поразки.

Пізніше в межах туру відбудуться ще три протистояння. Зокрема, Евертон Віталія Миколенка прийматиме вдома Челсі, а Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Лідса.

Чемпіонат Англії – АПЛ

31 тур, 21 березня

Брайтон – Ліверпуль 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Велбек, 1:1 – 30 Керкез, 2:1 – 56 Велбек

17:00 Фулгем – Бернлі

19:30 Евертон – Челсі

22:00 Лідс – Брентфорд

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Манчестер Юнайтед у меншості зіграв унічию з Борнмутом.