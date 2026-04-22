Найважчий матч у кар'єрі: тренер Челсі публічно розкритикував своїх гравців після чергового фіаско

Наставник Челсі Ліам Росеньйор різко висловився про поразку своєї команди від Брайтона (0:3) у 34 турі АПЛ.

Його слова передає BBC Sport.

Тренер "синіх" не приховував розчарування виступом підопічних. Він публічно їх розкритикував за ставлення до гри.

"Я постійно виходжу та захищаю гравців. Але виступ проти Брайтона не підлягає жодному захисту. Те, як ми пропускали голи, кількість програних єдиноборств, відсутність інтенсивності в команді – це все потрібно кардинально змінювати вже зараз. Ми маємо подивитися в дзеркало, гравці та я також. Я не можу постійно виходити сюди та виправдовувати те, що ми бачимо. У матчі з Манчестер Юнайтед результату не було, але тоді я відчував, що ми зробили крок уперед.

Проти Брайтона загальне ставлення, командний дух, рішучість були відсутні у більшості, окрім трьох-чотирьох гравців основного складу. Це абсолютно недостатньо для такого великого клубу. Я не можу виходити та брехати, тому скажу правду. Це був неприйнятний виступ у всіх компонентах. Це був найважчий матч. Найважчий не лише в Челсі, але й в усій моїй кар'єрі", – сказав Росеньйор.