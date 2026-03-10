Українська правда
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер 19-річного вінгера Лейпцига

Олександр Булава — 10 березня 2026, 20:26
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер 19-річного вінгера Лейпцига
Ян Діоманде
yandiomande/instagram

Англійський Манчестер Юнайтед визначив 19-річного гравця німецького Лейпцига Яна Діоманде пріоритетним трансфером на літнє трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, скаути англійського клубу були присутні на останній грі Лейпцига з Аугсбургом, в якій саме Діоманде відзначився забитим м'ячем.

Представники МЮ вже контактували з агентами гравця, щоб дізнатися перспективи переходу. Водночас "бики" вимагають за свого гравця до 100 мільйонів євро. Наразі ж поточна ринкова вартість Діоманде оцінюється у 45 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні юний футболіст провів 28 матчів за Лейпциг в усіх турнірах. У них забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. До Німеччини він перебрався у липні минулого року. Лейпциг придбав його в іспанського Леганеса за 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у послугах 19-річного гравця була і зацікавлена мюнхенська Баварія та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед

