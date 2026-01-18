Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аякс домовився з Арсеналом щодо оренди Зінченка – Романо

Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 19:14
Аякс домовився з Арсеналом щодо оренди Зінченка – Романо
Олександр Зінченко
Getty Images

Український універсал Арсенала Олександр Зінченко продовжить кар'єру в Аяксі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби досягли угоди щодо оренди 29-річного футболіста терміном на пів року.

Зінченко в найближчі 24 години вилетить до Амстердама, де пройде медогляд.

Раніше повідомлялося, що після оренди Аякс спробує підписати футболіста на довший термін.

Зінченко вже знайомий з Ередівізією. Раніше він провів один сезон у ПСВ. У поточному сезоні в активі гравця збірної України 10 матчів, без результативних дій.

Аякс Олександр Зінченко Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Аякс

Аякс зацікавлений у трансфері гравця збірної України
Грав в Україні: син Кройфа отримав посаду в Аяксі
Аякс зазнав найбільшої поразки за майже 100 років у Кубку Нідерландів
Аякс оголосив про підписання сина Ібрагімовича
Аякс підпише сина Ібрагімовича – Романо

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік