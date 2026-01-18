Аякс домовився з Арсеналом щодо оренди Зінченка – Романо
Український універсал Арсенала Олександр Зінченко продовжить кар'єру в Аяксі.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, клуби досягли угоди щодо оренди 29-річного футболіста терміном на пів року.
Зінченко в найближчі 24 години вилетить до Амстердама, де пройде медогляд.
Раніше повідомлялося, що після оренди Аякс спробує підписати футболіста на довший термін.
Зінченко вже знайомий з Ередівізією. Раніше він провів один сезон у ПСВ. У поточному сезоні в активі гравця збірної України 10 матчів, без результативних дій.