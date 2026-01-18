Аякс домовився з Арсеналом щодо оренди Зінченка – Романо

Український універсал Арсенала Олександр Зінченко продовжить кар'єру в Аяксі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби досягли угоди щодо оренди 29-річного футболіста терміном на пів року.

Зінченко в найближчі 24 години вилетить до Амстердама, де пройде медогляд.

🚨🔴⚪️ Ajax verbally agree on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal, here we go!



Agreement in place over loan until June, leaving #NFFC. Zinchenko will fly in next 24h for medical tests in Amsterdam.



Ajax will cover his salary, deal in place as Telegraaf reports. pic.twitter.com/KnYqZp1i7Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Раніше повідомлялося, що після оренди Аякс спробує підписати футболіста на довший термін.

Зінченко вже знайомий з Ередівізією. Раніше він провів один сезон у ПСВ. У поточному сезоні в активі гравця збірної України 10 матчів, без результативних дій.