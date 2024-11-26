Більше тільки у Мессі та Роналду: Левандовський забив ювілейний гол у Лізі чемпіонів

Форвард Барселони Роберт Левандовський відзначився 100-м голом в Лізі чемпіонів.

У матчі проти французького Бреста нападник реалізував 11-метровий на 10-й хвилині гри, який сам і заробив.

Роберт став третім гравцем в історії, якому підкорилася цифра у 100 голів у Лізі чемпіонів. Більше тільки в Кріштіану Роналду, який забив 140 голів у 183 матчах та Ліонеля Мессі – 129 голів в 163 іграх.

100 - Robert Lewandowski has become just the third player to score 100 goals in the UEFA Champions League, along with Cristiano Ronaldo (140) and Lionel Messi (129). Exclusive. pic.twitter.com/GoXQqSQW8l — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 21 гол і 2 асисти у 19 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах. Раніше поляка визнали найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі.