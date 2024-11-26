Більше тільки у Мессі та Роналду: Левандовський забив ювілейний гол у Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
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Форвард Барселони Роберт Левандовський відзначився 100-м голом в Лізі чемпіонів.
У матчі проти французького Бреста нападник реалізував 11-метровий на 10-й хвилині гри, який сам і заробив.
Роберт став третім гравцем в історії, якому підкорилася цифра у 100 голів у Лізі чемпіонів. Більше тільки в Кріштіану Роналду, який забив 140 голів у 183 матчах та Ліонеля Мессі – 129 голів в 163 іграх.
У поточному сезоні на рахунку Левандовського 21 гол і 2 асисти у 19 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах. Раніше поляка визнали найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі.