Левандовський став гравцем жовтня у Ла Лізі

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський став найкращим гравцем жовтня у Ла Лізі.

Про це пресслужба Лі Ліги повідомила в соцмережі X.

У минулому місяців поляк зіграв три матчі, в яких забив 7 голів, 2 з яких реалізував у ворота мадридського Реала.

У поточному сезоні Левандовський зіграв за Барселону 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше відомий ресурс Goal.com склав свою версію рейтингу претендентів на Золотий м’яч наступного, 2025 року, де друге місце займає Роберт.