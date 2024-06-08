Левандовський: У збірної України багато хороших гравців

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський поділився враженнями від товариського поєдинку проти України (3:1).

Зірковий нападник дав інтерв'ю виданню TVP Sport.

"У збірної Україні багато хороших гравців. Навіть якщо деякі з них не грали, у них сильна збірна.

Перший гол дозволив нам бути більш розкутими та впевненими. Було й кілька недоліків, але нам потрібно шукати речі, які можна покращити та змінити перед Євро.

Українці погано почали матч. Потім була вимушена перерва через травму Міліка. Але ми поверталися, створювали моменти, били по воротах. У складних ситуаціях ми тримали м’яч.

Міліку знадобиться перерва. Він завжди хотів грати та був відданий, але йому надзвичайно не пощастило. Це важкий момент і важкі дні попереду", — сказав Левандовський.