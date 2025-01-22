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Левандовський побив рекорд Мессі за кількістю реалізованих пенальті в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 12:05
Левандовський побив рекорд Мессі за кількістю реалізованих пенальті в Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
Getty images

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський побив рекорд Ліонеля Мессі та зрівнявся з іншої легендою футболу за кількістю реалізованих пенальті в межах Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Bolavip.

Форвард записав на свій рахунок дубль з 11-метрової позначки у феєричному матчі проти Бенфіки (5:4). Таким чином, на рахунку поляка тепер 19 реалізованих пенальті на турнірі.

З цим показником Левандовський поділяє перше місце із Кріштіану Роналду та обійшов Ліонеля Мессі, який має 18 точних ударів.

На четвертому місці рейтингу знаходиться легенда Манчестер Сіті – 11 реалізованих пенальті.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон є відеоогляд матчу сьомого туру Ліги чемпіонів між Бенфікою та Барселоною.

Окрім того, підсумки зустрічі підбив інший гравець "блаугранас" – Рафінья.

Барселона Роберт Левандовський Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів-2024/25

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