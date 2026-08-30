Інтер Маямі знищив клуб Синчука завдяки хеттрику Мессі

Інтер Маямі 30 серпня розгромив Монреаль у 22-му турі МЛС завдяки хеттрику Ліонеля Мессі (7:1).

Аргентинець наколотив три голи у другому таймі, а також відзначився результативним асистом на Луїса Суареса у четвертому взятті володінь команди українця Геннадія Синчука, який вийшов у стартовому складі Монреаля.

Був Лео близький до покеру, якби другий м'яч Інтера не переписали на автогол Петрассо після удару чемпіона світу-2022 із небезпечного штрафного.

Major League Soccer (MLS).

22 тур, 30 серпня

Інтер Маямі – Монреаль 7:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 20 Каземіро, 1:1 – 37 Герберс, 2:1 – 40 Петрассо (авт.), 3:1 – 52 Мессі, 4:1 – 80 Суарес, 5:1 – 83 Мессі, 6:1 – 89 Шоу, 7:1 – 90+6 Мессі

Завдяки цій гольовій феєрії Мессі одноосібно очолив перегони бомбардирів МЛС. На його рахунку вже 18 голів. Тоді як у найближчого переслідувача Муси із Далласа – 16 м'ячів.

Після звитяги Інтер Маямі йде на другому місці у турнірній таблиці Східної Конференції, набравши 42 бали. Відставання від лідера Нешвілла складає аж 10 очок. У наступному турі клуб із Маямі зіграє проти Атланти Юнайтед – 6 вересня о 02:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Ліонеля оштрафували за удар по потилиці суперника у матчі проти Філадельфії.