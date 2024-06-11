Серйозна проблема Польщі з нападниками: Левандовський та Свідерський травмувалися перед стартом Євро

Два нападники збірної Польщі Роберт Левандовський та Кароль Свідерський травмувалися в товариському матчі проти Туреччини.

Спершу пошкодження зазнав форвард Верони, який відчув біль святкуючи свій гол на 12 хвилині поєдинку. Ще в першому таймі травмувався і футболіст Барселони. Зазначимо, що Роберт проводив 150 матч за свою національну команду.

Наразі невідомо чи зможуть гравці взяти участь на чемпіонаті Європи, який розпочинається вже у п'ятницю, 14 червня.

Нагадаємо, в нещодавньому спарингу проти збірної України зазнав травми ще один нападник Польщі Аркадіуш Мілік з Ювентуса. Той поєдинок завершився перемогою поляків.